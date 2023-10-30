Донетчина: россияне за сутки убили еще одного жителя, есть повреждения
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. российские войска за минувшие сутки убили одного жителя Донецкой области. Из-за обстрелов в области повреждены дома, линии электропередач и промышленное здание. Об этом сообщил и. о. начальника Донецкой ОВА Игорь Мороз, пишет УНН.
Детали
По словам Мороза, на Донецком направлении из-за обстрелов оккупантов один человек погиб в Островском Кураховской громады. Из-за вражеской атаки повреждены 5 домов.
В Восходе Очеретинской громады повреждена линия электропередач. Оккупанты также обстреляли окрестности Марьинской громады.
На Горловском направлении россияне обстрелами повредили магазин в Железном Торецкой громады. В Часовоярской громаде были повреждены 3 многоэтажки, промышленное здание и гаражный кооператив.
На Лисичанском направлении в Серебрянке Северской громады поврежден дом. Кроме того, российские войска 6 раз обстреляли Лиманскую громаду.
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