Донеччина: росіяни за добу вбили ще одного жителя, є пошкодження
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Російські війська за минулу добу вбили одного жителя Донецької області. Через обстріли в області пошкоджені будинки, лінії електропередач та промислова будівля. Про це повідомив в.о. начальника Донецької ОВА Ігор Мороз, пише УНН.
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За словами Мороза, на Донецькому напрямку через обстріли окупантів одна людина загинула в Острівському Курахівської громади. Через ворожу атаку пошкоджені 5 будинків.
У Восході Очеретинської громади пошкоджено лінію електропередач. Окупанти також обстріляли околиці Мар'їнської громади.
На Горлівському напрямку росіяни обстрілами пошкодили крамницю в Залізному Торецької громади. У Часовоярській громаді було пошкоджено 3 багатоповерхівки, промислову будівлю і гаражний кооператив.
На Лисичанському напрямку у Серебрянці Сіверської громади пошкоджено будинок. Крім того, російські війська 6 разів обстріляли Лиманську громади.
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