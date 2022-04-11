В Донецкой области орки обстреляли четыре населенных пункта: есть жертва и раненые

Детали

Как сообщили, в Донецкой области оккупанты обстреляли Авдеевку, Угледар, Марьинку, Новолуганское. В результате обстрелов повреждены многоэтажки и частное жилье.

Сейчас известно о по меньшей мере одном погибшем и двух раненых.

Добавим

Как информировал УНН, 8 апреля российские захватчики нанесли ракетный удар по железнодорожному вокзалу Краматорска Донецкой области, более 50 человек погибли.

Председатель ОВА указал, что во время ракетного удара на вокзале находились тысячи людей, ведь происходила эвакуация жителей Донецкой области в безопасные области Украины.