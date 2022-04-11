В Донецкой области орки обстреляли четыре населенных пункта: есть жертва и раненые
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Российские оккупанты продолжают обстреливать Донецкую область. Как пишет УНН со ссылкой на сводку ОВА, российские военные нанесли удары по четырем населенным пунктам. По меньшей мере один человек погиб, еще двое ранены.
Детали
Как сообщили, в Донецкой области оккупанты обстреляли Авдеевку, Угледар, Марьинку, Новолуганское. В результате обстрелов повреждены многоэтажки и частное жилье.
Сейчас известно о по меньшей мере одном погибшем и двух раненых.
Добавим
Как информировал УНН, 8 апреля российские захватчики нанесли ракетный удар по железнодорожному вокзалу Краматорска Донецкой области, более 50 человек погибли.
Председатель ОВА указал, что во время ракетного удара на вокзале находились тысячи людей, ведь происходила эвакуация жителей Донецкой области в безопасные области Украины.