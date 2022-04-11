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Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
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На Донеччині орки обстріляли чотири населені пункти: є жертва та поранені

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 квітня. УНН. Російські окупанти продовжують обстрілювати Донецьку область. Як пише УНН з посиланням на зведення ОВА, російські військові завдали ударів по чотирьох населених пунктах. Щонайменше одна людина загинула, ще двоє поранені.

На Донеччині орки обстріляли чотири населені пункти: є жертва та поранені

Деталі

Як повідомили, на Донеччині окупанти обстріляли Авдіївку, Вугледар, Мар'їнку, Новолуганське. Внаслідок обстрілів пошкоджено багатоповерхівки і приватне житло.

Наразі відомо про щонайменше одного загиблого та двох поранених.

Додамо

Як інформував УНН, 8 квітня російські загарбники завдали ракетного удару по залізничному вокзалу Краматорська Донецької області, понад 50 людей загинули.

Голова ОВА вказав, що під час ракетного удару на вокзалі перебували тисячі людей, адже відбувалася евакуація жителів Донеччини до безпечніших областей України.

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