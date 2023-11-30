Донбасс вернуть ментально сложнее, чем Крым - Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что вернуть Донбасс ментально будет сложнее чем оккупированный Крым. Он пояснил, что речь идет именно о ментальном возвращении людей в Украину. Об этом он сообщил во время встречи со студентами трех николаевских вузов, передает корреспондент УНН.

Может так случиться, что мы территории вернем раньше, чем этих людей. Так может быть, потому что, например, если мы берем Донбасс, то люди 10 лет живут там, но не там. То есть живут в другом пространстве и это долгий процесс. Я считаю, что сложнее с Донбассом. Мне партнеры когда-то сказали, что: Вам будет почти невозможно вернуть Крым и очень сложно вернуть Донбасс - рассказал Зеленский.

Президент заявил, что Донбасс вернуть ментально сложнее и объяснил почему.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: После деоккупации Крыма там будет флот и военная защищенность

"По моему мнению, если мы говорим о людях, потому что я считаю, что все равно территории возвращаются с людьми и если люди не хотят, то будет очень сложно. Я считаю, что Донбасс вернуть ментально сложнее, потому что с оккупацией 10 лет назад была контактная линия и были постоянные боевые действия. Вот вам и ответ. Было много сепаратизма с той стороны и они воевали. Это значит, что те или иные семьи на Донбассе не все вернулись, или вернулась какая-то история...То есть отношения понятны", - сказал Зеленский.

Он отметил, что тем временем в Крыму боевых действий не было.

"А боевых действий в Крыму не было, поэтому я считаю, что Крым ждет очень возвращения, а Донбасс также ждет, но будет очень сложно, потому что большая часть этой территории была оккупирована и максимально милитаризована. Люди шли на контактную линию, а потом на полномасштабную войну против нас", - отметил Зеленский.