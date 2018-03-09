Дональд Трамп подписал распоряжение о введении пошлин на алюминий и сталь

Американский лидер заявлял, что размер пошлин составит 25% для стали и 10% для алюминия для стран, поставляющих эту продукцию в США. При этом президент не исключил, что ряд стран будет освобожден от выплат таможенных пошлин — среди них Канада, Мексика и Австралия. Так, пошлины, которые вступят в силу через 15 дней, с самого начала не будут применяться по отношению к Канаде и Мексике в связи с тем, что Вашингтон намерен оценить прогресс в переговорах по пересмотру Соглашения о Североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA). “Президент признает, что Канада и Мексика представляют особый случай”, — пояснили в Белом доме.

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“Мы хотим защитить наших рабочих, наши компании. Если вы не хотите платить пошлину, размещайте свой завод в США, и никаких пошлин не будет”, — отметил Трамп. В документе поясняется, что Трамп “принимает меры для защиты критически важных сталелитейных и алюминиевых предприятий Америки, пострадавших от недобросовестной торговой практики глобального избытка производственных мощностей”. Распоряжение также позволяют главе государства вносить коррективы в объемы импорта и в условиях его осуществления.

Таможенные тарифы начнут действовать через 15 дней. Для Мексики и Канады предусмотрено исключение сроком на 30 дней, которое может быть продлен.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил 1 марта, что введет пошлину в размере 25 процентов на импортную сталь и 10 процентов на импортный алюминий. По его словам, этот шаг имеет целью защитить экономику США, сообщает агентство Reuters. При этом критики указывают, что он вряд ли обеспечит дополнительные рабочие места в Соединенных Штатах, одновременно увеличивая риск торговой войны с Китаем и Евросоюзом.

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Ранее власти США заявили, что планируют прибегнуть к антидемпинговым мерам в отношении производителей промышленной стали, в частности, углеродных и легированных стальных прутьев (катанки) из Украины, Испании, Турции, Италии, Южной Кореи, ЮАР и Великобритании.