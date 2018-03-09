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Дональд Трамп підписав розпорядження про введення мит на алюміній і сталь

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 березня. УНН. 45-й президент США Дональд Трамп 8 березня підписав розпорядження про введення 25-відсоткового мита на ввезення сталі і 10-процентної – на ввезення алюмінію. Трансляцію виступу глави держави вів Білий дім, інформує УНН.

Американський лідер заявляв, що розмір мит складе 25% для сталі і 10% для алюмінію для країн, що поставляють цю продукцію в США. При цьому президент не виключив, що ряд країн буде звільнений від виплат митних зборів — серед них Канада, Мексика і Австралія. Так, мита, які вступлять у силу через 15 днів, з самого початку не будуть застосовуватися по відношенню до Канади і Мексики у зв’язку з тим, що Вашингтон має намір оцінити прогрес у переговорах щодо перегляду Угоди про Північноамериканську зону вільної торгівлі (NAFTA). “Президент визнає, що Канада і Мексика представляють особливий випадок”, — пояснили в Білому домі.

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“Ми хочемо захистити наших робітників, наші компанії. Якщо ви не хочете платити мито, розміщуйте свій завод у США, і ніяких мит не буде”, — зазначив Трамп. У документі пояснюється, що Трамп “вживає заходів для захисту критично важливих сталеливарних і алюмінієвих підприємств Америки, які постраждали від недобросовісної торгівельної практики і глобального надлишку виробничих потужностей”. Розпорядження також дозволяють главі держави вносити корективи в обсяги імпорту і в умови його здійснення.

Митні тарифи почнуть діяти через 15 днів. Для Мексики і Канади передбачено виключення терміном на 30 днів, яке може бути продовжено.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив 1 березня, що запровадить мито в розмірі 25 відсотків на імпортну сталь та 10 відсотків на імпортний алюміній. За його словам, цей крок має на меті захистити економіку США, повідомляє агентство Reuters. При цьому критики вказують, що він навряд чи забезпечить додаткові робочі місця в Сполучених Штатах, водночас збільшуючи ризик торговельної війни з Китаєм та Євросоюзом.

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Раніше влада США заявила, що планує вдатися до антидемпінгових заходів щодо виробників індустріальної сталі, зокрема, вуглецевих та легованих сталевих прутів (катанки) з України, Іспанії, Туреччини, Італії, Південної Кореї, ПАР та Великої Британії.

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