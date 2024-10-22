"Дом содрогнулся": в оккупированном Бердянске прогремел взрыв

В оккупированном Бердянске прогремел взрыв, в домах тряслись двери и окна, передает УНН со ссылкой на Бердянскую МВА.

По данным МВА, в локальных чатах бердянцы сообщают о громком звуке взрыва, который раздался около 15:25. В домах затряслись двери и окна.

"Ничего себе, это что было?", "Аж двери тряхнуло", „У меня дом содрогнулся", „Сегодня глухие звуки почти весь день, но сейчас было очень ощутимо" - пишут бердянцы.

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