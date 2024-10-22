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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Дом содрогнулся": в оккупированном Бердянске прогремел взрыв

"Дом содрогнулся": в оккупированном Бердянске прогремел взрыв

Киев  •  УНН

22 октября 2024, 13:26  •  3547 просмотра

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В Бердянске произошел громкий взрыв около 15:25, от которого затряслись двери и окна в домах. Местные жители сообщают об ощутимых колебаниях и глухих звуках в течение дня.

В оккупированном Бердянске прогремел взрыв, в домах тряслись двери и окна, передает УНН со ссылкой на Бердянскую МВА.

По данным МВА, в локальных чатах бердянцы сообщают о громком звуке взрыва, который раздался около 15:25. В домах затряслись двери и окна.

"Ничего себе, это что было?", "Аж двери тряхнуло", „У меня дом содрогнулся", „Сегодня глухие звуки почти весь день, но сейчас было очень ощутимо" - пишут бердянцы.

В оккупированном Бердянске ликвидировали судью-предателя Виталия Ломейко2 октября 2024, 12:42 • 15220 просмотров

Антонина Туманова

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