"Будинок здригнувся": в окупованому Бердянську пролунав вибух
Київ • УНН
У Бердянську стався гучний вибух близько 15:25, від якого затряслись двері та вікна в будинках. Місцеві жителі повідомляють про відчутні коливання та глухі звуки протягом дня.
В окупованому Бердянську пролунав вибух, у будинках трусились двері та вікна, передає УНН із посиланням на Бердянську МВА.
За даними МВА, у локальних чатах бердянці повідомляють про гучний звук вибуху, який пролунав близько 15:25. В домівках затряслись двері та вікна.
"Нічого собі, це що було? Аж двері трухануло", "У мене будинок здригнувся", "Сьогодні глухі звуки майже весь день, але зараз було дуже відчутно" - пишуть бердянці.
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