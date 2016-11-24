Доля частных компаний в импорте газа составляет всего лишь около 25%

В то же время, НАК "Нафтогаз Украины" в январе-сентябре 2016 года импортировал в страну 4,65 млрд.куб. м природного газа или 73,5% от его общего импорта.

В частности, в первом квартале этого года доля частных компаний в импорте газа составила 23,3% (импортировали 0,62 млрд.куб. м), во 2 квартале - 100% (импортировали 0,357млрд. куб. м, при этом НАК газ не импортировал) , в 3 квартале - 20,2% (0,67 млрд. куб. м.).

Добавим, что за 9 месяцев этого года Украина сократила импорт газа почти в 2 раза, или на 6 млрд 161,3 млн. куб. м, до 6 млрд 298,7 млн. куб. м, по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Тогда было импортировано суммарно 12 млрд 460 млн куб. м газа.

Напомним, как сообщал УНН, "Нафтогаз" не спешит передавать новому оператору ГТС активы и полномочия .

В профильному комитету ВР убеждены, что без реформирования "Нафтогаза" в Украине никогда не будет европейского газового и нефтяного рынка .

Вместе с тем, по словам эксперта Д.Марунича, руководство "Нафтогаза" блокирует реформирования компании .