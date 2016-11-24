Доля приватних компаній в імпорті газу становить всього лише близько 25%

Водночас, НАК "Нафтогаз України" в січні-вересні 2016 року імпортував в країну 4,65 млрд куб. м природного газу або 73,5% від його загального імпорту.

Зокрема, в першому кварталі цього року частка приватних компаній в імпорті газу становила 23,3% (імпортували 0,62 млрд куб. м), у 2 кварталі - 100% (імпортували 0,357 млрд куб. м, при цьому НАК газ не імпортував), в 3 кварталі - 20,2% (0,67 млрд куб. м.).

Додамо, що за 9 місяців цього року Україна скоротила імпорт газу майже в 2 рази, або на 6 млрд 161,3 млн куб. м, до 6 млрд 298,7 млн ​​куб. м, в порівнянні з аналогічним періодом 2015 року. Тоді було імпортовано сумарно 12 млрд 460 млн куб. м газу.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, “Нафтогаз” не поспішає передавати новому оператору ГТС активи і повноваження.

У профільному комітету ВР переконані, що без реформування “Нафтогазу” в Україні ніколи не буде європейського газового та нафтового ринку.

Разом з тим, за словами експерта Д.Марунича, керівництво “Нафтогазу” блокує реформування компанії.