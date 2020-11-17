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"Долетались": на 44 российских самолета наложили арест из-за незаконных полетов в оккупированный Крым

"Долетались": на 44 российских самолета наложили арест из-за незаконных полетов в оккупированный Крым

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 ноября. УНН. По ходатайствам прокуратуры автономии наложены аресты на 44 самолета российских авиакомпаний, летающих в оккупированный Крым. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры АР Крым и города Севастополя.

"За процессуального руководства прокуратуры Автономной Республики Крым и города Севастополя установлено еще 44 самолета российских авиакомпаний и направлено в суд ходатайство о наложении арестов на указанные воздушные суда, нарушившие порядок въезда/выезда из/на оккупированный полуостров и правила международных полетов", - говорится в сообщении.

Сообщается, что за процессуального руководства прокуратуры АР Крым и города Севастополя, ГУ СБУ в АР Крым (с дислокацией в городе Херсон) расследует уголовные производства по фактам нарушения должностными лицами иностранных авиакомпаний правил международных полетов и нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию и выезда из нее (ч. 2 ст.332-1, ст.334 и ч.1 ст.111 УК Украины).

"Поскольку с марта 2014 года Украина закрыла воздушное пространство над оккупированным полуостровом Крым в связи с невозможностью осуществлять надзор за безопасностью полетов при организации воздушного движения, а также обеспечения безопасности полетов, официально прекращено функционирование всех аэропортов оккупированной территории полуострова", - отмечается в сообщении.

В прокуратуре сообщается, что несмотря на это, установлены и наложены аресты в среднем на 109 самолетов российских авиакомпаний, осуществляющих регулярные пассажирские авиаперевозки в оккупированный полуостров, нарушая международные правила полетов и законодательство Украины.

Напомним, в начале сентября этого года на 65 российских самолетов наложили арест из-за незаконных полетов в оккупированный Крым.

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