Судьбой Музея монументальной пропаганды тоталитарного режима в Каховке займется рабочая группа

КИЕВ. 18 марта. УНН. В Херсонской области, в городе Каховка, создали рабочую группу, которая будет решать вопрос о памятнике "Легендарная тачанка", а также, будет ли под него создаваться Музей монументальной пропаганды тоталитарного режима. Об этом корреспонденту УНН рассказала начальник отдела организационно-кадровой работы, информационной политики и взаимодействия с общественностью местного горсовета Татьяна Мигас.