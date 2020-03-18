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Долею Музею монументальної пропаганди тоталітарного режиму у Каховці займеться робоча група

Долею Музею монументальної пропаганди тоталітарного режиму у Каховці займеться робоча група

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 березня. УНН. У Херсонській області, у місті Каховка, створили робочу групу, що вирішуватиме питання щодо пам’ятника “Легендарна тачанка”, а також, чи буде під нього створюватися Музей монументальної пропаганди тоталітарного режиму. Про це кореспонденту УНН розповіла начальник відділу організаційно-кадрової роботи, інформаційної політики та взаємодії з громадськістю місцевої міськради Тетяна Мігас.

“У нас буде працювати робоча група, і за наслідками її роботи буде прийнято якесь рішення. Наразі не можна сказати, буде музей чи не буде, чи це буде парк чи ще якесь рішення. Група випрацює спільне рішення”, — розповіла Мігас.

Так, вона зазначила, що голова Українського інституту національної пам’яті Антон Дробович приїздив до Каховки на круглий стіл. Під час засідання вирішувалось питання місцевих пам’ятників, таких як “Легендарна тачанка” та “Дівчина в шинелі”. Про плани перевезти до Каховки столичний пам’ятник Миколі Щорсу, про які раніше заявив Дробович, каховській спільноті невідомо.

“У нас був круглий стіл щодо пам’ятнику "Тачанці“ та "Дівчина в шинелі“, щодо інших пам’ятників — це не тема круглого столу”, — зазначила начальник відділу.

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Проте вона підкреслила, що Дробович міг обговорювати питання "переїзду" пам’ятника Щорсу з Києва до Каховки з міським головою. “І взагалі, як ми можемо відповісти на питання про домовленості, якщо він спілкувався, можливо, з міським головою”, — повідомила Мігас.

Наразі невідомо, як довго працюватиме робоча група, проте у Каховці пообіцяли не затягувати з цим питанням.

Як раніше повідомляв УНН, в Інституті нацпам’яті нагадали, що “Легендарна Тачанка” та “Дівчина в шинелі” у Каховці підпадають під декомунізацію.

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