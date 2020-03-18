Долею Музею монументальної пропаганди тоталітарного режиму у Каховці займеться робоча група

КИЇВ. 18 березня. УНН. У Херсонській області, у місті Каховка, створили робочу групу, що вирішуватиме питання щодо пам’ятника “Легендарна тачанка”, а також, чи буде під нього створюватися Музей монументальної пропаганди тоталітарного режиму. Про це кореспонденту УНН розповіла начальник відділу організаційно-кадрової роботи, інформаційної політики та взаємодії з громадськістю місцевої міськради Тетяна Мігас.