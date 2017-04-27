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Документы об операции "Висла" стали доступны он-лайн

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 апреля. УНН. К 70-й годовщине депортации украинского меньшинства в Польше стали доступны он-лайн документы об операции "Висла". Об этом сообщает Центр исследований освободительного движения, передает УНН.

Документы об операции "Висла" стали доступны он-лайн

"К 70-летию принудительной депортации украинского национального меньшинства в коммунистической Польше стали доступны онлайн документальные свидетельства преступления", - говорится в сообщении.

В частности, документы о принудительном выселении около 150 тыс. украинцев в 1947 году с территорий, которые отошли к Польше после Второй мировой войны - Лемковщины, Бойковщины, Надсяння, Холмщины и Подляшья можно теперь посмотреть он-лайн.

Оцифровкой документальных свидетельств об операции "Висла" занимались Центр исследований освободительного движения и Архив Службы безопасности Украины.

По данным Центр исследований освободительного движения, документы показывают, что операция проводилась коммунистическим польским режимом по согласованию с СССР и Чехословакией.

Выселение тогда осуществлялось по этническому признаку, а главной причиной указывали борьбу с украинским подпольным освободительным движением.

28 апреля 1947 началась операция польской коммунистической власти, при которой выброшено из родных домов почти 150 тыс. украинцев. Операцией "Висла" Польша "очистила" от украинцев их этнические территории и положила конец украинскому освободительному движению на этих землях, решив таким образом "украинскую проблему в Польше".

Как сообщал ранее УНН, Украина обратится к польской стороне за разъяснениями в связи с провокацией в отношении украинского памятника в селе Грушовичи возле Перемышля.

Напомним, в Польше на кладбище села Грушовичи вблизи Перемышля разобрали надгробный памятник воинам УПА.

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