Документи про операцію "Вісла" стали доступними он-лайн
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. До 70-ї річниці депортації української меншини в Польщі стали доступними он-лайн документи про операцію "Вісла". Про це повідомляє Центр досліджень визвольного руху, передає УНН.
"До 70-річчя примусової депортації української національної меншини в комуністичній Польщі стали доступні он-лайн документальні свідчення злочину", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, документи щодо примусового виселення близько 150 тисяч українців у 1947 році з теренів, що відійшли до Польщі після Другої світової війни — Лемківщини, Бойківщини, Надсяння, Холмщини та Підляшшя можна відтепер переглянути он-лайн.
Оцифровкою документальних свідчень про операцію “Вісла” займалися Центр досліджень визвольного руху та Архів Служби безпеки України.
За даними Центр досліджень визвольного руху, документи показують, що операція проводилась комуністичним польським режимом за погодженням з СРСР та Чехословаччиною.
Виселення тоді здійснювалося за етнічною ознакою, а головною причиною вказували боротьбу з українським підпільним визвольним рухом.
28 квітня 1947 року розпочалася операція польської комуністичної влади, під час якої викинено з рідних домівок майже 150 тисяч українців. Операцією “Вісла” Польща “очистила” від українців їх етнічні території і поклала край українському визвольному руху на цих землях, вирішивши таким чином “українську проблему в Польщі”.
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