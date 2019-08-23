Доходы украинских банков выросли на 30% в 2019 году
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Банковский сектор Украины продолжает устанавливать рекорды. Так, за 7 месяцев 2019 платежеспособные банки получили 36,7 млрд грн чистой прибыли, в 3,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (9,8 млрд грн). Об этом сообщает УНН со ссылкой на НБУ.
Доходы банков в текущем году выросли на 30% до 141 400 000 000 грн, тогда как расходы - на 6% до 104 700 000 000 грн.
Основные факторы роста банковской прибыли:
рост чистых процентных доходов банков на 19% до 46 300 000 000 грн;
рост чистых комиссионных доходов банков на 16% до 24 700 000 000 грн;
положительный результат от переоценки и от операций купли-продажи - 10 600 000 000 грн;
низкий объем отчислений банками в резервы - 6300000000 грн против 11 600 000 000 грн в прошлом году.
Национальный банк ожидает, что в 2019 году доходность сектора останется высокой.
Напомним, иностранные инвесторы этого года вывели из Украины 1 700 000 000 долл. из прибыли.