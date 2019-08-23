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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 41920 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 118904 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 129596 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 120781 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 125121 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 128075 просмотра

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 152829 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Доходы украинских банков выросли на 30% в 2019 году

Доходы украинских банков выросли на 30% в 2019 году

Киев  •  УНН

 • 8042 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. Банковский сектор Украины продолжает устанавливать рекорды. Так, за 7 месяцев 2019 платежеспособные банки получили 36,7 млрд грн чистой прибыли, в 3,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (9,8 млрд грн). Об этом сообщает УНН со ссылкой на НБУ.

Доходы банков в текущем году выросли на 30% до 141 400 000 000 грн, тогда как расходы - на 6% до 104 700 000 000 грн.

Основные факторы роста банковской прибыли:

рост чистых процентных доходов банков на 19% до 46 300 000 000 грн;

рост чистых комиссионных доходов банков на 16% до 24 700 000 000 грн;

положительный результат от переоценки и от операций купли-продажи - 10 600 000 000 грн;

низкий объем отчислений банками в резервы - 6300000000 грн против 11 600 000 000 грн в прошлом году.

Национальный банк ожидает, что в 2019 году доходность сектора останется высокой.

Напомним, иностранные инвесторы этого года вывели из Украины 1 700 000 000 долл. из прибыли.

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