Іноземні інвестори цього року вивели з України 1,7 млрд дол. з прибутку
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Іноземні інвестори внаслідок повного скасування ліміту на репатріацію дивідендів з початку року перерахували за кордон близько 1,7 млрд дол. з отриманого в Україні прибутку. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу НБУ.
"Іноземні інвестори вітають повне скасування ліміту на репатріацію дивідендів. З початку року вони перерахували за кордон близько 1,7 млрд дол. США з отриманого в Україні прибутку", - вказали у регуляторі, підсумовуючи результати за півроку після запуску нової ліберальної системи валютного регулювання.
Також у НБУ додали, що бізнес та населення інвестують за кордон в межах запровадженої системи електронних лімітів, яка не потребує отримання спеціальних дозволів Національного банку, як це колись було. "З 7 лютого загальна сума їх інвестицій склала понад 70 млн євро", - додали у Нацбанку.
Окрім того, за даними НБУ, підприємці активно користуються спрощеною повідомною системою інформування про зовнішні залучення, яка замінила обтяжливу процедуру реєстрації таких кредитів в Національному банку. "З 7 лютого отримано повідомлення про 782 нових зовнішніх залучень, а також 1771 зміну до попередньо укладених кредитних договорів", - відзначили у регуляторі.
Водночас, як повідомили у НБУ, фізичні особи активно використовують нові можливості з купівлі-продажу валюти онлайн. "Кожного дня вони купують і продають приблизно співставні суми у 3-4 млн дол. США на день", - зазначили у Нацбанку.
Нагадаємо, з 7 лютого в Україні запрацювала нова система валютного нагляду.