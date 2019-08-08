Іноземні інвестори цього року вивели з України 1,7 млрд дол. з прибутку

КИЇВ. 8 серпня. УНН. Іноземні інвестори внаслідок повного скасування ліміту на репатріацію дивідендів з початку року перерахували за кордон близько 1,7 млрд дол. з отриманого в Україні прибутку. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу НБУ.