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Іноземні інвестори цього року вивели з України 1,7 млрд дол. з прибутку

Іноземні інвестори цього року вивели з України 1,7 млрд дол. з прибутку

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 серпня. УНН. Іноземні інвестори внаслідок повного скасування ліміту на репатріацію дивідендів з початку року перерахували за кордон близько 1,7 млрд дол. з отриманого в Україні прибутку. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу НБУ.

"Іноземні інвестори вітають повне скасування ліміту на репатріацію дивідендів. З початку року вони перерахували за кордон близько 1,7 млрд дол. США з отриманого в Україні прибутку", - вказали у регуляторі, підсумовуючи результати за півроку після запуску нової ліберальної системи валютного регулювання.

Також у НБУ додали, що бізнес та населення інвестують за кордон в межах запровадженої системи електронних лімітів, яка не потребує отримання спеціальних дозволів Національного банку, як це колись було. "З 7 лютого загальна сума їх інвестицій склала понад 70 млн євро", - додали у Нацбанку.

Окрім того, за даними НБУ, підприємці активно користуються спрощеною повідомною системою інформування про зовнішні залучення, яка замінила обтяжливу процедуру реєстрації таких кредитів в Національному банку. "З 7 лютого отримано повідомлення про 782 нових зовнішніх залучень, а також 1771 зміну до попередньо укладених кредитних договорів", - відзначили у регуляторі.

Водночас, як повідомили у НБУ, фізичні особи активно використовують нові можливості з купівлі-продажу валюти онлайн. "Кожного дня вони купують і продають приблизно співставні суми у 3-4 млн дол. США на день", - зазначили у Нацбанку.

Нагадаємо, з 7 лютого в Україні запрацювала нова система валютного нагляду.

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