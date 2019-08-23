Доходи українських банків зросли на 30% у 2019 році
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Банківський сектор України продовжує встановлювати рекорди. Так, за 7 місяців 2019 року платоспроможні банки отримали 36,7 млрд грн чистого прибутку, що у 3,7 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року (9,8 млрд грн). Про це повідомляє УНН з посиланням на НБУ.
Доходи банків у поточному році зросли на 30% до 141,4 млрд грн, тоді як витрати – на 6% до 104,7 млрд грн.
Основні фактори зростання банківського прибутку:
зростання чистих процентних доходів банків на 19% до 46,3 млрд грн;
зростання чистих комісійних доходів банків на 16% до 24,7 млрд грн;
позитивний результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу – 10,6 млрд грн;
низький обсяг відрахувань банками в резерви – 6,3 млрд грн проти 11,6 млрд грн минулого року.
Національний банк очікує, що у 2019 році прибутковість сектору залишиться високою.
Нагадаємо, іноземні інвестори цього року вивели з України 1,7 млрд дол. з прибутку.