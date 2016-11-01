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Доходы объединенных общин Житомирщины за год выросли более чем на 70% - губернатор

Киев • УНН

 • 6260 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. По итогам января-июня 2016 года доходы девяти объединенных территориальных общин Житомирской области выросли на 71,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом УНН сообщил председатель областной государственной администрации Игорь Гундич в ответе на журналистский запрос.

В Житомирской области уже создано и работает десять объединенных территориальных общин Вишевицкая, Высоковская, Дубровская, Новоборовская, Потеевская, Тетеревская сельские, Иршанская, Корнинская, Народицкая, Червоненская поселковые. Девять из них имеют прямые межбюджетные отношения с государством. Корнинская поселковая ОТО, как сообщили в ОГА, иметь прямые межбюджетные отношения после внесения изменений в перспективный план формирования территории общин Житомирской области.

"По итогам января-июня 2016 года до общего фонда бюджетов девяти ОТО области поступило 42,7 млн.грн, что составляет 159,7% к утвержденному плану на отчетный период. По сравнению с аналогичным периодом 2015 года доходы ОТО увеличились на 9 млн грн, или 71,2% ", - говорится в ответе губернатора.

Как сообщили в Житомирской ОГА по состоянию на конец октября, в области создано еще 22 ОТО, в которых ЦИК назначила выборы на 18 декабря 2016 года.

Как сообщал УНН, с а оценкам эксперта по местному самоуправлению и государственного управления Руслана Плюща, почти все доходы общин, которые они получили благодаря перераспределению налогов и финансовой децентрализации, будут направлены на обеспечение тех функций, которые местной власти передаст центральная власть . По словам эксперта, средств на развитие почти не останется.

"Все бюджетные субвенции, дотации, дополнительное финансирование и перераспределение остатков естественно будут использованы в покрытии расходов, но вероятно не закроют все потенциальные" дыры "местных бюджетов. В итоге все сверхприбыли, о которых говорит Минрегион и местная власть, пойдут не на развитие, а на элементарное жизнеобеспечения ", - считает Р.Плющ.

По мнению эксперта, досадным является то, что все успехи реформы децентрализации нивелируются чиновниками на верхах.

"Жизненно необходимо продуманное перераспределение функций, а не просто сброс финансового балласта из госбюджета в местные. Ситуация осложняется неподготовленностью и безинициативностью представителей местной власти - продолжают ждать указания сверху, продолжают ждать финансовых вливаний. Необходимо менять мышление, работать, учить. Деньги должны использоваться эффективно ", - подчеркнул Р.Плющ.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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