Доходи об’єднаних громад Житомирщини за рік зросли на понад 70% — губернатор
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. За підсумками січня-червня 2016 року доходи дев’яти об’єднаних територіальних громад Житомирської області зросли на 71,2% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Про це УНН повідомив голова обласної державної адміністрації Ігор Гундич у відповіді на журналістський запит.
У Житомирській області вже утворено та працює десять об’єднаних територіальних громад: Вишевицька, Високівська, Дубрівська, Новоборівська, Потіївська, Тетерівська сільські, Іршанська, Корнинська, Народицька, Червоненська селищні. Дев’ять з них мають прямі міжбюджетні відносини з державою. Корнинська селищна ОТГ, як повідомили в ОДА, матиме прямі міжбюджетні відносини після внесення змін до перспективного плану формування території громад Житомирщини.
“За підсумками січня-червня 2016 року до загального фонду бюджетів дев’яти ОТГ області надійшло 42,7 млн грн, що становить 159,7% до затвердженого плану на звітний період. У порівнянні з аналогічним періодом 2015 року доходи ОТГ збільшилися на 9 млн грн, або 71,2%”, — йдеться у відповіді губернатора.
Як повідомили у Житомирській ОДА станом на кінець жовтня, в області утворено ще 22 ОТГ, в яких ЦВК призначила вибори на 18 грудня 2016 року.
Як повідомляв УНН, за оцінками експерта з місцевого самоврядування та державного управління Руслана Плюща, майже всі прибутки громад, які вони отримали завдяки перерозподілу податків та фінансовій децентралізації, будуть спрямовані на забезпечення тих функцій, які місцевій владі передасть центральна влада. За словами експерта, коштів на розвиток майже не залишиться.
“Усі бюджетні субвенції, дотації, додаткове фінансування і перерозподіл залишків природно будуть використані в покритті витрат, але ймовірно не закриють всі потенційні „дірки“ місцевих бюджетів. У підсумку всі надприбутки, про які говорить Мінрегіон і місцева влада, підуть не на розвиток, а на елементарне життєзабезпечення”, — вважає Р.Плющ.
На думку експерта, найприкрішим є те, що всі успіхи реформи децентралізації нівелюються чиновниками на верхах.
“Життєво необхідний продуманий перерозподіл функцій, а не просто скидання фінансового баласту з держбюджету до місцевих. Ситуація ускладнюється непідготовленістю і безініцітівністю представників місцевої влади — продовжують чекати вказівки зверху, продовжують чекати фінансових вливань. Необхідно міняти мислення, працювати, вчити. Гроші повинні використовуватися ефективно”, — наголосив Р.Плющ.