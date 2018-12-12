Доходность гривневых депозитов выросла
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Стоимость депозитов для населения и бизнеса повысилась. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Национального банка Украины.
Динамика гривневых ставок банков в ноябре, кроме трансмиссии от повышения учетной ставки в предыдущие периоды, отражала влияние и конъюнктурных факторов.
Усиление конкуренции за клиентов побудило банки повышать в ноябре доходность гривневых депозитов как для корпоративного сектора (на 0,7 п. П. До 14,3%), так и для физических лиц (на 0,4 п. П. до 11,4 % годовых).
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В то же время постепенно росли ставки и по гривневым кредитам усиления спроса на них со стороны предприятий и населения. Так, стоимость гривневых кредитов для бизнеса в ноябре увеличилась на 0,2. п. до 19,8% годовых, для населения - на 0,5 в. п. до 33,1% годовых.
Напомним, в октябре 2018 средние процентные ставки банков по новым депозитам выросли с 11,5% до 11,9%.