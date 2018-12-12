Дохідність гривневих депозитів зросла
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Вартість депозитів для населення та бізнесу підвищилась. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію Національного банку України.
Динаміка гривневих ставок банків у листопаді, крім трансмісії від підвищення облікової ставки у попередні періоди, відображала вплив і кон’юнктурних чинників.
Посилення конкуренції за клієнтів спонукало банки підвищувати у листопаді дохідність гривневих депозитів як для корпоративного сектору (на 0,7 в. п. до 14,3%), так і для фізичних осіб (на 0,4 в. п. до 11,4% річних).
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Водночас поступово зростали ставки і за гривневими кредитами через посилення попиту на них з боку підприємств та населення. Так, вартість гривневих кредитів для бізнесу в листопаді збільшилася на 0,2 в. п. до 19,8% річних, для населення — на 0,5 в. п. до 33,1% річних.
Нагадаємо, у жовтні 2018 року середні процентні ставки банків за новими депозитами зросли з 11,5% до 11,9%.