Доход компании Apple снизился впервые за 15 лет

Apple объявила финансовые результаты за четвертый квартал 2016 года. Компания опубликовала квартальный доход в размере 46,9 млрд. долл. и квартальный чистый доход 9 млрд долл., или 1,67 долл. за акцию.

Эти результаты намного меньше по сравнению с доходом в 53,4 млрд. долл., чистая прибыль 11,1 млрд. долл., или 1,96 долл. за акцию в прошлом году.

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Продажи смартфонов за год снизились на 5%, хотя за последний квартал компания продала 45,5 млн. iPhone.

В целом за год прибыль снизилась с 53,4 млрд. долл. до 45,7 млрд. долл.