Дохід компанії Apple знизився вперше за 15 років
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Доходи компанії Apple вперше з 2001 року знизилися. Про це повідомляє прес-служба Apple, передає УНН.
Apple оголосила фінансові результати за четвертий квартал 2016 року. Компанія опублікувала квартальний дохід в розмірі 46,9 млрд дол. і квартальний чистий дохід 9 млрд дол., або 1,67 дол. за акцію.
Ці результати набагато менші в порівнянні з доходом в 53,4 млрд дол., чистий прибуток 11,1 млрд дол., або 1,96 дол. за акцію минулого року.
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Продажі смартфонів за рік знизилися на 5%, хоча за останній квартал компанія продала 45,5 млн iPhone.
В цілому за рік прибуток знизився з 53,4 млрд дол. до 45,7 млрд дол.