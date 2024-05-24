Dogecoin-собака Кабосу умерла спустя 14 лет как мем
Киев • УНН
Кабосу, собака породы шиба-ину, которая вдохновила на создание мема «doge» и криптовалюты Dogecoin, умерла в возрасте 18 лет, страдая от лейкемии и болезни печени.
Кабосу, собака, стоящая за doge-мемом, умерла после 14 лет интернет-славы, сообщила ее владелец, пишет УНН со ссылкой на BBC.
Детали
Японский шиба-ину вдохновил целое поколение онлайн-шуток и стал лицом криптовалюты Dogecoin.
Она страдала от лейкемии и заболевания печени и умерла 24 мая.
"Она тихо умерла, будто спала", - написала Ацуко Сато в своем блоге, поблагодарив поклонников Кабосу.
"Я думаю, Кабо-чан была самой счастливой собакой в мире. И я была самым счастливым владельцем", - добавила она.
Настоящий день рождения Кабосу, собаки-спасателя, неизвестен, но Сато оценила ее возраст в 18 лет.
В 2010 году, через два года после того, как Кабосу усыновили, иначе ее усыпили бы, Сато, учительница из Сакуры, к востоку от Токио, сфотографировала свою воспитанницу, скрещивающую лапы на диване. Она разместила изображение в своем блоге, откуда оно распространилось на онлайн-форум Reddit и стало мемом.
Позже изображение также стало цифровым произведением искусства NFT, которое было продано за 4 миллиона долларов и вдохновило Dogecoin, который был запущен как шутка двумя инженерами-программистами и сейчас является восьмой по стоимости криптовалютой с рыночной капитализацией 23 миллиарда долларов.
Дополнение
Dogecoin поддержали звезда хип-хопа Снуп Догг и басист Kiss Джин Симмонс. Но его самым ярым сторонником является миллиардер Илон Маск, который шутит о валюте на X, что приводит к резкому росту ее стоимости, и называет ее «народной криптовалютой».
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