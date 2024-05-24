Dogecoin-собака Кабосу помер через 14 років як мем
Київ • УНН
Кабосу, собака породи шіба-іну, яка надихнула на створення мему "doge" і криптовалюти Dogecoin, померла у віці 18 років, страждаючи від лейкемії та хвороби печінки.
Кабосу, собака, що стоїть за doge-мемом, помер після 14 років інтернет-слави, повідомила її власник, пише УНН з посиланням на BBC.
Деталі
Японський шіба-іну надихнув ціле покоління онлайн-жартів і став обличчям криптовалюти Dogecoin.
Вона страждала від лейкемії та захворювання печінки та померла 24 травня.
"Вона тихо померла, ніби спала", - написала Ацуко Сато у своєму блозі, подякувавши шанувальникам Кабосу.
"Я думаю, Кабо-чан була найщасливішим собакою у світі. І я була найщасливішим власником", - додала вона.
Справжній день народження Кабосу, собаки-рятувальника, невідомий, але Сато оцінила її вік у 18 років.
У 2010 році, через два роки після того, як Кабосу усиновили, бо інакше її приспали б, Сато, вчителька з Сакури, на схід від Токіо, сфотографувала свою вихованицю, що схрещує лапи на дивані. Вона розмістила зображення у своєму блозі, звідки воно поширилося на онлайн-форум Reddit і стало мемом.
Пізніше зображення також стало цифровим твором мистецтва NFT, який було продано за 4 мільйони доларів і надихнуло Dogecoin, який був запущений як жарт двома інженерами-програмістами і зараз є восьмою за вартістю криптовалютою з ринковою капіталізацією 23 мільярди доларів.
Доповнення
Dogecoin підтримали зірка хіп-хопу Снуп Догг та басист Kiss Джин Сіммонс. Але його найзатятішим прихильником є мільярдер Ілон Маск, який жартує про валюту на X, що призводить до різкого зростання її вартості, і називає її "народною криптовалютою".