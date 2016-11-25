Дочь погибшего российского депутата покончила с собой
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Дочь вице-спикера законодательного собрания Санкт-Петербурга Павла Солтана Анастасия выбросилась из окна, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
Так, четырнадцатого августа в автокатастрофе погиб Павел Солтан, а его жена умерла от травм на следующий день в больнице.
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"Насти больше нет в живых. Бог мой ", - написала Вероника Солтан.
А.Солтан выпала из окна квартиры. После аварии она проходила курс реабилитации, однако несколько дней назад покинула больницу.
В Следственном комитете подтвердили, что вечером в четверг у дома по улице Бутлерова нашли тело 22-летней девушки. По предварительным данным, она покончила жизнь самоубийством.