Дочка загиблого російського депутата наклала на себе руки

Так, чотирнадцятого серпня в автокатастрофі загинув Павло Солтан, а його дружина померла від травм на наступний день в лікарні.

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“Насті більше немає в живих. Бог мій,” — написала Вероніка Солтан.

А.Солтан випала з вікна квартири. Після аварії вона проходила курс реабілітації, однак кілька днів тому покинула лікарню.

У Слідчому комітеті підтвердили, що увечері в четвер біля будинку по вулиці Бутлерова знайшли тіло 22-річної дівчини. За попередніми даними, вона покінчила життя самогубством.