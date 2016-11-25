Дочка загиблого російського депутата наклала на себе руки
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Дочка віце-спікера законодавчих зборів Санкт-Петербурга Павла Солтана Анастасія викинулась з вікна, передає УНН з посиланням на РІА “Новости”.
Так, чотирнадцятого серпня в автокатастрофі загинув Павло Солтан, а його дружина померла від травм на наступний день в лікарні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Патрульні разом зі священиком врятували жінку від самогубства у Кропивницькому
“Насті більше немає в живих. Бог мій,” — написала Вероніка Солтан.
А.Солтан випала з вікна квартири. Після аварії вона проходила курс реабілітації, однак кілька днів тому покинула лікарню.
У Слідчому комітеті підтвердили, що увечері в четвер біля будинку по вулиці Бутлерова знайшли тіло 22-річної дівчини. За попередніми даними, вона покінчила життя самогубством.