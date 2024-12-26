Добровольцы получат пенсии на уровне с военными: в Минветеранов разъяснили, что это означает

Верховная Рада приняла законопроект, который предоставляет добровольцам, служившим с 24 февраля по 25 марта 2022 года, право на пенсии наравне с военнослужащими. Об этом рассказал заместитель министра по делам ветеранов Руслан Приходько в эфире телемарафона, передает УНН.

На какие выплаты смогут рассчитывать ветераны-добровольцы

"Прежде всего, хотел бы отметить, что данным законом уже урегулирован вопрос, касающийся пенсионного обеспечения наших добровольцев, которые непосредственно участвовали в боевых действиях. Также урегулирован вопрос о тех добровольцах, которые, к сожалению, получили ранения, защищая Украину", - сказал Приходько.

Что касается тех, кто погиб при выполнении боевых задач, законом предусмотрены выплаты пенсий по потере кормильца для семей защитников и защитниц из числа добровольцев.

"Если говорить об общей рамке, то на сегодняшний день мы полностью уравняли соответствующие размеры выплат для добровольцев, начиная с 2014 года, с выплатами для всех военнослужащих. Это касается и добровольцев, которые участвовали в боевых действиях во время полномасштабного вторжения российской федерации в Украину", - добавил Приходько.

По его словам, этим законом предоставлено право участникам боевых действий, получившим такой статус, участвуя в боевых действиях в качестве добровольцев, то есть гражданских лиц, выходить на пенсию на 5 лет раньше, чем обычные граждане.

Что касается лиц с инвалидностью вследствие войны, то есть тех добровольцев, которые получили ранения во время боевых действий, они будут иметь право на пенсию по военному законодательству, а не по гражданскому.

Это означает, что уровень такого пенсионного обеспечения для наших защитников будет достигать:

- для лиц с инвалидностью вследствие войны I группы - не менее 15 тысяч гривен;

- для ІІ группы - не менее 12 тысяч гривен;

- для ІІІ группы так же установлен нижний порог месячной выплаты.

"Учитывая стаж, выслугу лет и другие составляющие пенсионного обеспечения, пенсии могут быть выше указанных сумм. Что касается семей погибших, то в прошлом году мы вместе с Минсоцполитики приняли правительственное решение, которое предоставило возможность получать государственную помощь для детей погибших добровольцев", - сказал Приходько.

Теперь соответствующим законом предусмотрено право на получение помощи для жен защитников или мужей (если погибшей была женщина-доброволец), а также для нетрудоспособных родителей, которые проживали вместе с добровольцем.

Ежемесячная выплата по потере кормильца будет составлять:

- 6 800 грн на одного члена семьи;

- 7 300 грн, если помощь назначена одному члену семьи.

Министерство по делам ветеранов продолжает работать над другими проблемными вопросами, которые могут возникать у добровольцев. Созданы межведомственные комиссии, которые рассматривают материалы и принимают решение о предоставлении статуса добровольца.

Сегодня, по словам чиновника, состоялось заседание комитета Рады, на котором рассматривали два законопроекта. Один из них направлен на урегулирование вопроса выплаты единовременного пособия для членов семей погибших добровольцев. Цель - приравнять такие выплаты к уровню, предусмотренному для военнослужащих и других представителей Сил обороны - 15 млн грн.

Когда решение будет реализовано?

"Если говорить о пенсионном обеспечении, то мы ожидаем подписания закона Президентом Украины. После этого документ вступит в силу, и уже со следующего года ветераны с инвалидностью смогут обращаться за оформлением пенсий в Центрах предоставления административных услуг, региональных представительствах Пенсионного фонда или через электронный портал Пенсионного фонда", - сказал Приходько.

Относительно единовременного пособия: Президент Украины уже дал соответствующие указания, и ожидается, что в ближайшие пленарные недели Рада включит законопроект в повестку дня.

Процедурные особенности

По словам чиновника, если представители Пенсионного фонда отказывают в выплатах, такие отказы должны быть исключительно письменными. В случае отсутствия какого-то документа в пакете, который подается ветераном, заявителю дается три месяца для его предоставления.

Выплаты, по данным чиновника, будут начислены с момента фиксации обращения, а не представления последнего документа.