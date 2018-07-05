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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 71998 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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8 марта, 13:20 • 130723 просмотра

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8 марта, 10:25 • 137784 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 17:42 • 154652 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
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Добкину изменено подозрение

Добкину изменено подозрение

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 июля. УНН. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко объявил об изменении ранее сообщенного подозрения народному депутату Украины Михаилу Добкину. Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган, передает УНН.

"После объявления об изменении ранее сообщенного подозрения другим фигурантам уголовного производства досудебное расследование будет закончено и материалы досудебного расследования в порядке ст. 290 УПК Украины будут открыты стороне защиты", - написала Сарган.

Она отметила, что после этого обвинительный акт будет направлен в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщал УНН, прокуратура планирует завершить досудебное расследование в отношении народного депутата Украины Михаила Добкина после получения результатов экспертизы относительно стоимости земельных участков и установления размера убытков.

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