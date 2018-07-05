Добкину изменено подозрение

"После объявления об изменении ранее сообщенного подозрения другим фигурантам уголовного производства досудебное расследование будет закончено и материалы досудебного расследования в порядке ст. 290 УПК Украины будут открыты стороне защиты", - написала Сарган.

Она отметила, что после этого обвинительный акт будет направлен в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщал УНН, прокуратура планирует завершить досудебное расследование в отношении народного депутата Украины Михаила Добкина после получения результатов экспертизы относительно стоимости земельных участков и установления размера убытков.