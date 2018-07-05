Добкіну змінено підозру

“Після оголошення про зміну раніше повідомленої підозри іншим фігурантам кримінального провадження досудове розслідування буде закінчено та матеріали досудового розслідування у порядку ст. 290 КПК України будуть відкриті стороні захисту”, — написала Сарган.

Вона зазначила, що після цього обвинувальний акт буде направлений до суду для розгляду по суті.

Як повідомляв УНН, прокуратура планує завершити досудове розслідування щодо народного депутата України Михайла Добкіна після отримання результатів експертизи стосовно вартості земельних ділянок та встановлення розміру збитків.