В жилые дома Авдеевки вода подается дважды в день – МВОТ

"На сегодняшний день вода для г. Авдеевка поступает из запасов, хранящихся в углубленном резервуаре. Это дает возможность подавать воду в жилые дома дважды в день по 4 часа до 22 апреля включительно", - говорится в сообщении.

Как сообщил Международный Комитет Красного Креста, по состоянию на 20 апреля в Авдеевке наполнено 11 резервуаров в общем на 18 м. куб. воды для реагирования в случае крайней необходимости.

"На сегодня подвоз воды в г. Авдеевка и с. Верхнеторецкое осуществляют на постоянной основе следующие организации: ADRA Ukraine и People in need", - отметили в МТОТ.

Кроме того, 19 апреля состоялось экстренное заседание Региональной комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Донецкой области.

"На сегодня Донецкой областной военно-гражданской администрацией и Государственной службой по чрезвычайным ситуациям Украины совместно с международными гуманитарными организациями проводятся мероприятия по дальнейшему обеспечению населения водой в случае невозможности возобновления работы Донецкой фильтровальной станции", - говорится в сообщении.

Напомним, глава "ДНР" Александр Захарченко заявил, что ДФС может возобновить работу 21-22 апреля. В ВГА Авдеевки отметили, что ситуация с водоснабжением в городе остается сложной, но контролируемой.

Как сообщал УНН, Донецкая фильтровальная станция временно остановила работу 18 апреля.