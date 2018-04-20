До житлових будинків Авдіївки вода подається двічі на день – МТОТ
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Вода для споживачів Авдіївки надходить із запасів, які зберігаються у заглибленому резервуарі. Про це повідомили у прес-службі Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України, передає УНН.
"На сьогодні вода для м. Авдіївка надходить із запасів, що зберігаються у заглибленому резервуарі. Це дає можливість подавати воду до житлових будинків двічі на день по 4 години до 22 квітня включно", – йдеться в повідомленні.
Як повідомив Міжнародний Комітет Червоного Хреста, станом на 20 квітня в Авдіївці наповнено 11 резервуарів загалом на 18 м. куб. води для реагування у випадку гострої потреби.
"На сьогодні підвіз води у м. Авдіївка та с. Верхньоторецьке здійснюють на постійній основі наступні організації: ADRA Ukraine та People in need", – зазначили у МТОТ.
Крім того, 19 квітня відбулося екстрене засідання Регіональної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Донецької області.
"На сьогодні Донецькою обласною військово-цивільною адміністрацією та Державною службою з надзвичайних ситуацій України спільно з міжнародними гуманітарними організаціями проводяться заходи щодо подальшого забезпечення населення водою у разі неможливості відновлення роботи Донецької фільтрувальної станції", – зазначено в повідомленні.
Нагадаємо, голова "ДНР" Олександр Захарченко заявив, що ДФС може відновити роботу 21-22 квітня. У ВЦА Авдіївки зазначили, що ситуація із водопостачанням у місті залишається складною, але контрольованою.
Як повідомляв УНН, Донецька фільтрувальна станція тимчасово зупинила роботу 18 квітня.