До житлових будинків Авдіївки вода подається двічі на день – МТОТ

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 20452 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 49586 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 65102 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 65759 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 96172 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 72482 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 82641 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 95607 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87960 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 187724 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
1м/с
84%
Популярнi новини

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 14121 перегляди

Військові рф атакували дроном автомобіль у Дніпровському районі Херсоні: загинув чоловік

12 квітня, 14:24 • 4512 перегляди

Трамп скасував мито на смартфони, комп'ютери та електроніку

12 квітня, 14:36 • 5976 перегляди

Порушення ПДР і агресивна поведінка: патрульні прокоментували інцидент з Алієвим

12 квітня, 16:13 • 10536 перегляди

В ОП пропонують запровадити обов'язкову службу в армії для всіх громадян незалежно від статі

21:39 • 4816 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 65098 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 187722 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 341993 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 276538 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 386379 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Михайло Федоров

Александр Вучич

Віктор Орбан

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Херсон

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 14196 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 13113 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 65757 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 20771 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 25878 перегляди
Актуальне

F-16 Fighting Falcon

Р-37

Ракетна система С-400

TikTok

БМ-27 «Ураган»

До житлових будинків Авдіївки вода подається двічі на день – МТОТ

Київ • УНН

 • 8225 перегляди

КИЇВ. 20 квітня. УНН. Вода для споживачів Авдіївки надходить із запасів, які зберігаються у заглибленому резервуарі. Про це повідомили у прес-службі Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України, передає УНН.

До житлових будинків Авдіївки вода подається двічі на день – МТОТ

"На сьогодні вода для м. Авдіївка надходить із запасів, що зберігаються у заглибленому резервуарі. Це дає можливість подавати воду до житлових будинків двічі на день по 4 години до 22 квітня включно", – йдеться в повідомленні.

Як повідомив Міжнародний Комітет Червоного Хреста, станом на 20 квітня в Авдіївці наповнено 11 резервуарів загалом на 18 м. куб. води для реагування у випадку гострої потреби.

"На сьогодні підвіз води у м. Авдіївка та с. Верхньоторецьке здійснюють на постійній основі наступні організації: ADRA Ukraine та People in need", – зазначили у МТОТ.

Крім того, 19 квітня відбулося екстрене засідання Регіональної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Донецької області.

"На сьогодні Донецькою обласною військово-цивільною адміністрацією та Державною службою з надзвичайних ситуацій України спільно з міжнародними гуманітарними організаціями проводяться заходи щодо подальшого забезпечення населення водою у разі неможливості відновлення роботи Донецької фільтрувальної станції", – зазначено в повідомленні.

Нагадаємо, голова "ДНР" Олександр Захарченко заявив, що ДФС може відновити роботу 21-22 квітня. У ВЦА Авдіївки зазначили, що ситуація із водопостачанням у місті залишається складною, але контрольованою.

Як повідомляв УНН, Донецька фільтрувальна станція тимчасово зупинила роботу 18 квітня.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Brent
$64.71
Bitcoin
$85,371.20
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,648.36