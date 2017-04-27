К Евровидению-2017 создали промо-ролик об Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. К Евровидению-2017 был создан специальный промо-ролик об Украине "Come to Ukraine to celebrate diversity" ("Приезжайте в Украину праздновать разнообразие"), передает УНН со ссылкой на Ukraine сrisis mediacenter.
Ролик представляет собой 30-секундное видео с кадрами, отснятыми в самых живописных уголках Украины.
Основой для песни стала мелодия песни Шакиры, известная из мультфильма "Зоотрополис". Ее выполняет Настя Багинская, финалистка первого сезона конкурса "Голос.Дети".
Ролик завершается приглашением всех желающих посетить нашу страну и праздновать вместе с нами.
Напомним, на все события песенного конкурса "Евровидение" в Украину приедет около 20 тыс. иностранных гостей.
Как сообщал УНН, полуфиналы Евровидения-2017 состоятся 9 и 11 мая. Финал Евровидения-2017 - 13 мая.
Украина выступит под 22-м номером в финале Евровидения-2017.