До Євробачення-2017 створили промо-ролик про Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. До Євробачення-2017 був створений спеціальний промо-ролик про Україну “Come to Ukraine to celebrate diversity” (“Приїздіть до України святкувати розмаїття”), передає УНН з посиланням на Ukraine сrisis mediacenter.
Ролик являє собою 30-секундне відео із кадрами, відзнятими у наймальовничіших куточках України.
Основою для пісні стала мелодія пісні Шакіри, відома з мультфільму “Зоотрополіс”. Її виконує Настя Багінська, фіналістка першого сезону конкурсу “Голос.Діти”.
Ролик завершується словами запрошення всіх бажаючих відвідати нашу країну та святкувати разом з нами.
Нагадаємо, на всі події пісенного конкурсу “Євробачення” до України приїде близько 20 тис. іноземних гостей.
Як повідомляв УНН, півфінали Євробачення-2017 відбудуться 9 та 11 травня. Фінал Євробачення-2017 — 13 травня.
Україна виступить під 22-м номером у фіналі Євробачення-2017.