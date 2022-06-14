В ВР внесли законопроект о списании кредитов за имущество, уничтоженное в войне
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. Проект закона о поддержке заемщиков, имущество которых было уничтожено или получило повреждения в результате вооруженной агрессии российской федерации против Украины, зарегистрирован в парламенте, сообщает УНН со ссылкой на карточку документа на сайте ВР.
В настоящее время документ передан на рассмотрение руководства парламента.
Детали
Законопроект был разработан по поручению Президента. Как сообщил соавтор проекта, глава финансового комитета ВР Данило Гетманцев, документ согласован с Нацбанком и правительством.
Цитата
"Человек не должен выплачивать долг за отсутствующий объект", – подчеркнул нардеп.
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В данный момент текст документа на сайте ВР отсутствует.
Ранее Гетманцев сообщал, что идея, заложенная в документ, достаточно проста: "Человек, у которого уничтожено жилье или автомобиль в результате военных действий, должен подать соответствующее заявление, должен доказать, что этот объект является уничтоженным. В таком случае его кредит списывается по тем механизмам, которые будут предусмотрены самим этим законопроектом. И эта сумма будет компенсирована кредитному учреждению государством".
Добавим
В ВР также внесен законопроект № 7414 о внесении изменений в Закон Украины "О потребительском кредитовании" по урегулированию просроченной задолженности на период действия военного, чрезвычайного положения, и был поддержан членами комитета единогласно, также сократили сроки представления правок в законопроект.
Как рассказал соавтор законопроекта, глава налогового комитета Даниил Гетманцев, кредиторам и коллекторам предлагается запретить взимать долги с военнослужащих и членов их семей.