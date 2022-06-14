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До ВР внесли законопроект про списання кредитів за майно, знищене у війні

До ВР внесли законопроект про списання кредитів за майно, знищене у війні

Київ • УНН

 • 100083 перегляди

КИЇВ. 14 червня. УНН. Проект закону щодо підтримки позичальників, майно яких було знищено або зазнало пошкоджень внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, зареєстрований у парламенті, повідомляє УНН з посиланням на картку документа на сайті ВР. 

Наразі документ передано на розгляд керівництва парламенту.

Деталі

Законопроект був розроблений за дорученням Президента. Як повідомив співавтор проекту, очільник фінансового комітету ВР Данило Гетманцев, документ погоджений з Нацбанком та урядом.

Цитата

"Людина не має виплачувати борг за відсутній об'єкт", - наголосив нардеп.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Гетманцев: кредити за знищене війною майно українців банкам буде компенсувати держава

Наразі текст документа на сайті ВР відсутній.

Раніше Гетманцев повідомляв, що ідея, закладена у документ, доволі проста: "Людина, у якої знищено житло або автівку внаслідок військових дій, повинна подати відповідну заяву, повинна довести, що цей об’єкт є знищеним. У такому випадку його кредит списується за тими механізмами, які будуть передбачені самим цим законопроектом. І ця сума буде компенсована кредитній установі державою".

Додамо

До ВР також внесений законопроект № 7414 про внесення змін до Закону України "Про споживче кредитування" щодо врегулювання простроченої заборгованості на період дії воєнного, надзвичайного стану, і був підтриманий членами комітету одноголосно, також скоротили терміни подання правок до законопроекту.

Як розповів співавтор законопроекту, голова податкового комітету Данило Гетманцев, кредиторам і колекторам пропонується заборонити стягувати борги з військовослужбовців та членів їх родин.

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