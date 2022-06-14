До ВР внесли законопроект про списання кредитів за майно, знищене у війні

Наразі документ передано на розгляд керівництва парламенту.

Деталі

Законопроект був розроблений за дорученням Президента. Як повідомив співавтор проекту, очільник фінансового комітету ВР Данило Гетманцев, документ погоджений з Нацбанком та урядом.

Цитата

"Людина не має виплачувати борг за відсутній об'єкт", - наголосив нардеп.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Гетманцев: кредити за знищене війною майно українців банкам буде компенсувати держава

Наразі текст документа на сайті ВР відсутній.

Раніше Гетманцев повідомляв, що ідея, закладена у документ, доволі проста: "Людина, у якої знищено житло або автівку внаслідок військових дій, повинна подати відповідну заяву, повинна довести, що цей об’єкт є знищеним. У такому випадку його кредит списується за тими механізмами, які будуть передбачені самим цим законопроектом. І ця сума буде компенсована кредитній установі державою".

Додамо

До ВР також внесений законопроект № 7414 про внесення змін до Закону України "Про споживче кредитування" щодо врегулювання простроченої заборгованості на період дії воєнного, надзвичайного стану, і був підтриманий членами комітету одноголосно, також скоротили терміни подання правок до законопроекту.

Як розповів співавтор законопроекту, голова податкового комітету Данило Гетманцев, кредиторам і колекторам пропонується заборонити стягувати борги з військовослужбовців та членів їх родин.