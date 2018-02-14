К восьми годам осужден гражданин ФРГ, пытавшийся незаконно вывезти младенца из Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Гражданина Германии, который пытался вывезти из Украины новорожденного ребенка, приговорен к восьми годам тюрьмы. Об этом во вторник, 13 февраля, сообщила прокуратура Львовской области, информирует УНН.
Действия мужчины и его соучастников были квалифицированы как незаконная переправка через государственную границу и подделка документов, а также торговля людьми. Также восемь лет заключения получила и мать ребенка, а организатор этой схемы приговорен к девяти годам лишения свободы.
По данным прокуратуры Львовской области, 27 августа 2015 на пункте пропуска “Краковец” пограничники задержали гражданина Германии, который предъявил документы подтверждающие отцовство и позволяющие пересечь границу вместе с новорожденным ребенком.
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Однако правоохранители выяснили, что мужчина не является биологическим отцом ребенка, а на самом деле получил младенец у роженицы во Львове. Впоследствии было установлено, что к совершенному причастна мать ребенка и еще одна женщина — жительница Днепропетровской области, которая и организовала противоправную схему.
Их обвинили в торговле людьми, совершенной в отношении малолетнего, незаконной переправке через государственную границу и подделке документов и их использовании.
Сначала Шевченковский районный суд Львова приговорил гражданина Германии и мать ребенка до пяти лет заключения, а организатора вывоза — до шести. Но прокуратура области не согласилась с этим решением и подала апелляционную жалобу. В результате обвиняемых приговорили к восьми и девяти лет лишения свободы.
Напомним, украинские пограничники задержали иностранца, который находился в розыске за похищение людей, незаконное проникновение в жилище и изнасилования.