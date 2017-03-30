К Пасхе назначили еще один дополнительный поезд

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 43685 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 103179 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 158391 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 117274 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117045 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112867 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104506 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107139 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103625 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154082 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
К Пасхе назначили еще один дополнительный поезд

К Пасхе назначили еще один дополнительный поезд

Киев  •  УНН

 • 10882 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. На Пасху "Укрзализныця" назначила еще один дополнительный поезд на запад страны, а всего 10 дополнительных поездов. Об этом УНН сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

Для удобных путешествий пассажиров на Пасху "Укрзализныця" назначила еще один дополнительный поезд - № 203/207 Жмеринка - Ужгород. Всего с 13 по 18 апреля будут курсировать 10 дополнительных поездов в популярных направлениях, а также увеличена периодичность курсирования 6 графиковых поездов.

Поезд №203 / 207 Жмеринка - Ужгород отправляется из Жмеринки в воскресенье 16 апреля в 21:00 и прибудет в Ужгород на следующий день в 9:29. Поезд проследует через Хмельницкий, Подволочиск, Тернополь, Львов, Стрый, Славское, Мукачево. В составе поезда купейные и плацкартные вагоны.

Напомним, что на ближайшие выходные "Укрзализныця" назначила еще два дополнительных поезда в направлениях Киев - Ковель и Киев - Херсон.

Украинские Национальные Новости

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