К Пасхе назначили еще один дополнительный поезд

Для удобных путешествий пассажиров на Пасху "Укрзализныця" назначила еще один дополнительный поезд - № 203/207 Жмеринка - Ужгород. Всего с 13 по 18 апреля будут курсировать 10 дополнительных поездов в популярных направлениях, а также увеличена периодичность курсирования 6 графиковых поездов.

Поезд №203 / 207 Жмеринка - Ужгород отправляется из Жмеринки в воскресенье 16 апреля в 21:00 и прибудет в Ужгород на следующий день в 9:29. Поезд проследует через Хмельницкий, Подволочиск, Тернополь, Львов, Стрый, Славское, Мукачево. В составе поезда купейные и плацкартные вагоны.

Напомним, что на ближайшие выходные "Укрзализныця" назначила еще два дополнительных поезда в направлениях Киев - Ковель и Киев - Херсон.