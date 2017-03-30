До Великодня призначили ще один додатковий поїзд
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. На Великдень "Укрзалізниця" призначила ще один додатковий поїзд на захід країни, а загалом 10 додаткових поїздів. Про це УНН повідомилиу прес-службі "Укрзалізниці".
Для зручних подорожей пасажирів на Великдень "Укрзалізниця" призначила ще один додатковий поїзд –№ 203/207 Жмеринка – Ужгород. Загалом з 13 по 18 квітня курсуватимуть 10 додаткових поїздів у популярних напрямках, а також збільшено періодичність курсування 6 графікових поїздів.
Поїзд №203/207 Жмеринка – Ужгород відправиться зі Жмеринки у неділю 16 квітня о 21:00 та прибуде до Ужгорода наступного дня о 09:29. Поїзд прослідує через Хмельницький, Підволочиськ, Тернопіль, Львів, Стрий, Славське, Мукачеве. У складі поїзда купейні та плацкартні вагони.
Нагадаємо, що на найближчі вихідні "Укрзалізниця" призначила ще два додаткові поїзди у напрямках Київ – Ковель та Київ – Херсон.