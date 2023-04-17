До сотрясения мозга: полиция задержала двух подростков за избиение сверстника
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. В Белогородке Киевской области двое подростков избили 14-летнего парня до сотрясения мозга, а позже выложили видео избиения в сеть. Обидчикам грозит лишение свободы на срок до четырех лет, сообщает УНН со ссылкой на страницу начальника ГУНП в Киевской области Андрея Небытова в Telegram.
Детали
Отмечается, что у пострадавшего парня был перелом костей носа, сотрясение мозга, травма головы и контузия глаза. Правоохранители установили, что обидчиками оказались двое 17-летних жителей села Музычи. Подростки снимали избиение на видео, которое впоследствии распространили в сети.
Суд избрал им меру пресечения в виде домашнего ареста в ночное время суток. Обоим ребятам грозит лишение свободы на срок до четырех лет.
Напомним
В селе Сретовка Обуховского района Киевской области мать нашла мертвым своего 12-летнего ребенка на чердаке.