До сотрясения мозга: полиция задержала двух подростков за избиение сверстника

Детали

Отмечается, что у пострадавшего парня был перелом костей носа, сотрясение мозга, травма головы и контузия глаза. Правоохранители установили, что обидчиками оказались двое 17-летних жителей села Музычи. Подростки снимали избиение на видео, которое впоследствии распространили в сети.

Суд избрал им меру пресечения в виде домашнего ареста в ночное время суток. Обоим ребятам грозит лишение свободы на срок до четырех лет.

Напомним

В селе Сретовка Обуховского района Киевской области мать нашла мертвым своего 12-летнего ребенка на чердаке.