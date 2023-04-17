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До струсу мозку: поліція затримала двох підлітків за побиття однолітка

Київ • УНН

 • 628297 перегляди

КИЇВ. 17 квітня. УНН. У Білогородці Київської області двоє підлітків побили 14-річного хлопця до струсу мозку, а пізніше виклали відео побиття у мережу. Кривдникам загрожує позбавлення волі на строк до чотирьох років, повідомляє УНН з посиланням на сторінку начальника ГУНП у Київській області Андрія Нєбитова в Telegram.

До струсу мозку: поліція затримала двох підлітків за побиття однолітка

Деталі

Зазначається, що у потерпілого хлопця був перелом кісток носа, струс мозку, травма голови та контузія ока. Правоохоронці встановили, що кривдниками виявились двоє 17-річних жителів села Музичі. Підлітки знімали побиття на відео, яке згодом поширили в мережі.

Нині суд обрав їм запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час доби. Обом хлопцям загрожує позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Нагадаємо

У селі Стрітівка Обухівського району Київської області мати знайшла мертвою свою 12-річну дитину на горищі.

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