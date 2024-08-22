До середины октября Украине придется составить план, как обеспечивать образование на курщине в случае продолжения операции ВСУ - МОН
Киев • УНН
Заместитель министра образования Украины сообщил о возможной необходимости плана образования для курской области рф до середины октября. Это не будет предусматривать перемещение детей на территорию Украины.
В случае продолжения операции украинских войск в курской области рф Украине до середины октября придется составить план, как обеспечивать образование в регионе. Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий во время брифинга в четверг, передает УНН.
Если будет продолжаться ситуация (в курской области - ред.) так как она сейчас развивается, дольше, то, я думаю, что где-то в конце сентября - к середине октября Украине придется составить план, как обеспечивать образование на тех территориях для несовершеннолетних детей
Впрочем, заместитель министра указал, что это не будет предусматривать перемещение детей из курской области на территорию Украины.
Операція ЗСУ на курщині: Україна неухильно дотримується норм міжнародного гуманітарного права - Мінреінтеграції 22 августа 2024, 09:03 • 18987 просмотров