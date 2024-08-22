До середины октября Украине придется составить план, как обеспечивать образование на курщине в случае продолжения операции ВСУ - МОН

В случае продолжения операции украинских войск в курской области рф Украине до середины октября придется составить план, как обеспечивать образование в регионе. Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий во время брифинга в четверг, передает УНН.

Если будет продолжаться ситуация (в курской области - ред.) так как она сейчас развивается, дольше, то, я думаю, что где-то в конце сентября - к середине октября Украине придется составить план, как обеспечивать образование на тех территориях для несовершеннолетних детей - заявил Михаил Винницкий.

Впрочем, заместитель министра указал, что это не будет предусматривать перемещение детей из курской области на территорию Украины.

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