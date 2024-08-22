Операция ВСУ на Курщине: Украина неуклонно придерживается норм международного гуманитарного права - Минреинтеграции

Украинские военные в курской области оказывают помощь местному населению водой, продуктами и лекарствами. Украинская сторона четко придерживается норм международного гуманитарного права в боевых действиях в регионе рф. Об этом заявили в Минреинтеграции, передает УНН.

В Минреинтеграции рассказали, что состоялось очередное заседание комиссии по международному гуманитарному праву под председательством вице-премьер-министра Ирины Верещук. Оно было посвящено вопросу соблюдения норм международного гуманитарного права украинской стороной в боевых действиях на территории курской области рф.

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Как сообщается, представитель Генштаба ВСУ рассказал о создании военной комендатуры и ее роли в обеспечении правопорядка на подконтрольных территориях.

Он отметил, что ВСУ оказывают помощь местному населению водой, продуктами питания, лекарствами и медицинской помощью.

Участники совещания отметили, что Украина уделяет особое внимание соблюдению норм международного права. Для этого было проведено обучение военнослужащих.

Отмечается, что на заседании комиссии присутствовали представители Международного Комитета Красного Креста.

Украинская сторона неуклонно придерживается норм международного гуманитарного права в операции на Курщине - подчеркнула Ирина Верещук.

Напомним

16 августа министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что с председателем Сумской ОВА Владимиром Артюхом наладили процесс формирования гумпомощи для гражданских на территории проведения операции Сил обороны в курской области рф.