Зеленский поехал по приграничью Сумщины и заслушал Сырского: в курской области под контролем Украины еще один населенный пункт

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с военным руководством в пограничье Сумской области, что напротив курской области россии. Обсуждалась оперативная обстановка, усиление обороны на Торецком и Покровском направлениях и ситуация после начала Курской операции, сообщил Президент, пишет УНН.

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"Посетил приграничье Сумщины и провел совещание с Главнокомандующим Сырским и начальником Сумской военной администрации. Главком доложил об оперативной обстановке во всех районах активных действий, и в частности на самых жестких направлениях фронта. Сообщил о шагах по усилению обороны на Торецком и Покровском направлениях. В определенных районах Курской области под контролем Украины еще один населенный пункт, и имеем пополнение обменного фонда. Начальник ОВА доложил о ситуации на Сумщине после начала Курской операции. Наблюдается уменьшение обстрелов из ствольного оружия и уменьшение жертв среди гражданских", - написал Владимир Зеленский в соцсетях.

По словам Президента, отдельное внимание - координации действий между военными, полицией и ГСЧС в приграничье, в частности для организации гуманитарных конвоев в определенные районы Курской области.

Генштаб: за сутки 134 боя на фронте, более трети - на Покровском направлении, операция на Курском направлении продолжается