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До семи человек возросло число погибших в российском Кемерово

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 марта. УНН. Тела еще двух погибших обнаружили в горящем торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС и местные СМИ.

"Обнаружены тела двух погибших. Число погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" возросло до семи человек", - сказал представитель оперативного штаба. Ранее сообщалось о пяти погибших. За медицинской помощью обратились более 30 человек.

Один пострадавший в результате пожара находится в реанимации, всего в больницах остаются 20 человек, сообщил в воскресенье журналистам первый заместитель губернатора Кемеровской области Владимир Чернов.

"Всего, по имеющейся на данный момент информации, 20 человек находятся в больнице", - сказал он. По его словам, "два человека тяжелые, один в реанимации".

Он отметил, что сейчас ведется работа с родственниками, им объясняют сложность начала работ. "Почему пожарные не смогли зайти сразу - потому что произошла, похоже, вспышка газа, это здание газифицировано, произошел выброс пламени, когда они (пожарные) подступали туда", - сказал первый заместитель губернатора.

Как сообщал УНН, в результате пожара в российском ТЦ 35 человек считаются пропавшими без вести.

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