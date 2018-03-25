До семи осіб зросла кількість загиблих у російському Кемерово
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Тіла ще двох загиблих виявили в палаючому торговому центрі "Зимова вишня" в Кемерові. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС та місцеві ЗМІ.
"Виявлено тіла двох загиблих. Кількість загиблих при пожежі в ТЦ "Зимова вишня" зросла до семи осіб", - сказав представник оперативного штабу. Раніше повідомлялося про п'ять загиблих. За медичною допомогою звернулися понад 30 осіб.
Один постраждалий в результаті пожежі знаходиться в реанімації, всього в лікарнях залишаються 20 осіб, повідомив в неділю журналістам перший заступник губернатора Кемеровської області Володимир Чернов.
"Всього, за наявною на даний момент інформацією, 20 осіб перебувають у лікарні", - сказав він. За його словами, "двоє людей важкі, один в реанімації".
Він зазначив, що зараз ведеться робота з родичами, їм пояснюють складність початку робіт. "Чому пожежники не змогли зайти відразу - тому що стався, схоже, спалах газу, ця будівля газифіковано, стався викид полум'я, коли вони (пожежні) підступали туди", - сказав перший заступник губернатора.
Як повідомляв УНН, у результаті пожежі у російському ТЦ 35 людей вважаються зниклими безвісти.