До розыгрыша беспрецедентного джекпота лотереи "Спортпрогноз" остались считанные часы

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 19533 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 79781 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 140732 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 111038 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 112918 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110155 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102465 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106447 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103116 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 149943 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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До розыгрыша беспрецедентного джекпота лотереи "Спортпрогноз" остались считанные часы

До розыгрыша беспрецедентного джекпота лотереи "Спортпрогноз" остались считанные часы

Киев  •  УНН

 • 13065 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Размер джекпота лотереи "Спортпрогноз" в тираже №761 увеличен до 300 тысяч грн. Об этом сообщил оператор государственных лотерей "М.С.Л.", передает УНН.

 

"В честь 30-летия лотереи и с целью подогрева страстей среди лотерейных фанов и знатоков футбола на тираж №761 установлен беспрецедентный джекпот 300 тысяч гривен!", - рассказали в "М.С.Л."

Следовательно, главный приз лотереи вырос втрое, а стоимость минимальной ставки составит всего 5 гривен.

В программу специального тиража входят матчи очередного тура Лиги чемпионов и Лиги Европы, в том числе - поединок с участием украинского гранда ФК "Динамо".

Ставки на 761 тираж "Спортпрогноз" принимаются до 21:40 вторника 31 октября.

В "М.С.Л." напомнили, что "Спортпрогноз" - это старейший бренд оператора, который появился еще в советское время в 1987 году. И сейчас, празднуя 30-летний юбилей, "Спортпрогноз" остается единственной спортивной лотереей, в которой разыгрывается джекпот, и, одновременно, лотереей с наибольшей частотой срыва джекпотов в Украине.

Так, с начала 2017 годаь сорвано 23 джекпота на сумму почти 3,5 миллиона гривен.

Украинские Национальные Новости

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