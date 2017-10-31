До розыгрыша беспрецедентного джекпота лотереи "Спортпрогноз" остались считанные часы

"В честь 30-летия лотереи и с целью подогрева страстей среди лотерейных фанов и знатоков футбола на тираж №761 установлен беспрецедентный джекпот 300 тысяч гривен!", - рассказали в "М.С.Л."

Следовательно, главный приз лотереи вырос втрое, а стоимость минимальной ставки составит всего 5 гривен.

В программу специального тиража входят матчи очередного тура Лиги чемпионов и Лиги Европы, в том числе - поединок с участием украинского гранда ФК "Динамо".

Ставки на 761 тираж "Спортпрогноз" принимаются до 21:40 вторника 31 октября.

В "М.С.Л." напомнили, что "Спортпрогноз" - это старейший бренд оператора, который появился еще в советское время в 1987 году. И сейчас, празднуя 30-летний юбилей, "Спортпрогноз" остается единственной спортивной лотереей, в которой разыгрывается джекпот, и, одновременно, лотереей с наибольшей частотой срыва джекпотов в Украине.

Так, с начала 2017 годаь сорвано 23 джекпота на сумму почти 3,5 миллиона гривен.