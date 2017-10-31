До розіграшу безпрецедентного джекпоту лотереї “Спортпрогноз” залишились лічені години

"На честь 30-ти річчя лотереї та з метою підігріву пристрастей серед лотерейних фанів і знавців футболу на тираж №761 встановлено безпрецедентний джекпот 300 тисяч гривень!", - розповіли в "М.С.Л."

Відтак, головний приз лотереї зріс утричі, а вартість мінімальної ставки становитиме лише 5 гривень.

До програми спеціального тиражу входять матчі чергового туру Ліги чемпіонів та Ліги Європи, у тому числі - поєдинок за участю українського гранду ФК "Динамо".

Ставки на 761-ий тираж "Спортпрогноз" приймаються до 21:40 вівторка 31 жовтня.

В “М.С.Л.” нагадали, що "Спортпрогноз" – це найстаріший бренд оператора, який з‘явився ще за радянських часів у 1987 році. І зараз, святкуючи 30 річний ювілей, "Спортпрогноз" залишається єдиною спортивною лотереєю, в якій розігрується джекпот, та, одночасно, лотереєю з найбільшою частотою зриву джекпоту в Україні.

Так, з початку 2017 року зірвано 23 джекпоти на суму майже 3,5 мільйони гривень.